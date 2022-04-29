كشف الدكتور حسام موافي، خطورة التهاب أطراف الأعصاب، أحد مضاعفات مرض السكر، الذي يؤدي إلى تنميل في الأطراف.



وأضاف «موافي»، خلال تقديم برنامج «رب زدني علما» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن التهاب أطراف الأعصاب ليس له علاقة بغيبوبة السكر وهو ليس مرضا خطيرا ولا يرتبط بضبط السكر.



وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بمستشفى قصر العيني، التهاب أطراف الأعصاب قد يؤدي إلى عدم إحساس المريض بفقدان الحذاء أثناء المشي، مع وجود بعض التنميل، مردفا «هو مرض مقرف لكن ميخوفش».



وذكر أن مرض التهاب أطراف الأعصاب ليس له علاج كامل حتى الآن ويعتبر الحل الوحيد لعلاجه هو التغيير من تناول الأقراص في علاج مرض السكر إلى الأنسولين.



واختتم «موافي»، أن التهاب أطراف الأعصاب قد يصيب الجهاز العصبي اللاإرادي، وينتج عن ذلك حدوث إسهال أو عدم اتزان في حركات الجسم اللاإرادية، موضحا أنه نادرا ما تجد مريض سكر لا يعاني من مشكلات لا إرادية مثل الإسهال.