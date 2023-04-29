 السفارة الأمريكية في الخرطوم تحذر رعاياها من مطار وادي سيدنا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السفارة الأمريكية في الخرطوم تحذر رعاياها من مطار وادي سيدنا

وكالات:
نشر في: السبت 29 أبريل 2023 - 7:53 م | آخر تحديث: السبت 29 أبريل 2023 - 7:53 م
أوصت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، رعاياها بتجنب مطار وادي سيدنا، بسبب العنف المتزايد في المطار وحوله.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التركية تعرض إحدى طائرات الإجلاء لنيران أسلحة خفيفة أثناء هبوطها في منطقة وادي سيدنا بالسودان دون تسجيل أي أصابات.

واتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع باستهداف الطائرة، لكن الناطق باسم الدعم نفى لاحقا تورط القوات في الواقعة، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ومنذ 15 أبريل الجاري، تشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".

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