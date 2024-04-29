قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر استقبلت أعدادًا من مصابي قطاع غزة من أصحاب الحالات الحرجة.

وفي كلمة خلال جلسة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين، أشاد مدبولي بالدعم الذي حصلت عليه مصر من المؤسسات الدولية والبلدان الأخرى التي قدّمت مساعدة لبعض المصابين واستضافتهم هناك.

وأشار إلى أن آلاف الأشخاص من فلسطين تمت استضافتهم في مصر، وتم علاجهم في المستشفيات المصرية.

أوضح مدبولي أن أكثر من 85% من المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى الفلسطينيين في غزة تم جمعها وإرسالها من قِبل الحكومة المصرية والمجتمع المدني المصري.

ولفت إلى تقديم مصر كل أشكال المساعدات للفلسطينيين، رغم أن معبر رفح منفذ غير تجاري ولا يسمح لمرور الشاحنات لكنه لمرور الأشخاص.