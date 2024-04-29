 قتلى وجرحى إثر غارات جوية روسية على أوديسا وخاركيف - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قتلى وجرحى إثر غارات جوية روسية على أوديسا وخاركيف

د ب أ
نشر في: الإثنين 29 أبريل 2024 - 11:39 م | آخر تحديث: الإثنين 29 أبريل 2024 - 11:39 م

لقي شخصان على الأقل حتفهما وأصيب ثمانية آخرون في هجمات صاروخية روسية استهدفت مدينة أوديسا الساحلية بجنوب أوكرانيا، حسبما أعلن حاكم المنطقة أوليه كيبر في قناته على تطبيق تليجرام مساء اليوم الاثنين.

وتضررت البنية التحتية المدنية، ومن بين ذلك عدة مبان سكنية.

وفي وقت سابق، تعرضت مدينة خاركيف، التي تبعد ما يزيد قليلا عن 30 كيلومترا من الحدود الروسية، لهجوم بالقنابل المنزلقة، حسبما أفادت سلطات المدينة.

وأصيب مدنيان في ذلك الهجوم، كما لحقت أضرار بمبنى سكني متعدد الطوابق.

يشار إلى أن أوكرانيا تتصدى لغزو روسي منذ أكثر من عامين.

ويطلق الجيش الروسي الصواريخ والطائرات المسيرة على المدن الرئيسية في خاركيف وأوديسا بشكل يومي تقريبا.


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