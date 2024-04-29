 تركيا تتجه لدعم ترشح رئيس الوزراء الهولندي لقيادة الناتو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تركيا تتجه لدعم ترشح رئيس الوزراء الهولندي لقيادة الناتو

د ب أ
نشر في: الإثنين 29 أبريل 2024 - 6:40 م | آخر تحديث: الإثنين 29 أبريل 2024 - 6:40 م

تعتزم تركيا دعم ترشح رئيس الوزراء الهولندي مارك روته لمنصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية نقلا عن مصادر حكومية.

والتقى روته الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة الماضي.

وفي مؤتمر صحفي مشترك أكد روته أن الجناح الجنوبي للناتو في حاجة إلى تركيا، وأن البلاد لديها دور مهم تضطلع به.

من جهته، قال أردوغان إنه يجب على الرئيس القادم للناتو مواصلة عمل الأمين العام الحالي ينس ستولتنبرج المتعلق برفع قيود الصادرات على صناعة الدفاع بين الدول الأعضاء.

يذكر أن روته يحتاج إلى موافقة جميع الدول الأعضاء الـ 32 بالحلف للحصول على المنصب.

كما يترشح لهذا المنصب أيضا الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس. وتنتهي ولاية ستولتنبرج في أكتوبر المقبل.


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