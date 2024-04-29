اليونان: أحكام مخففة ضد مرتكبي حريق كارثي عام 2018 تشعل الغضب في البلاد

تسود اليونان حالة من الغضب بعد انتهاء محاكمة تتعلق بمقتل 102 شخص لقوا حتفهم في حريق كارثي في بلدة بالقرب من العاصمة أثينا في عام 2018.

وفي البداية ، تم توجيه الاتهام إلى مشتبه به في إشعال الحرائق في بلدة ماتي ، إضافة إلى عمدة البلدة ورجال إطفاء ورجال شرطة وساسة، بإجمالي 21 شخصا.

وصدر حكم ضد ستة منهم في أثينا، اليوم الاثنين، بالسجن خمس سنوات بتهمة القتل غير العمد.

ورغم ذلك ، يمكنهم تفادي دخول السجن بدفع غرامة تبلغ نحو 38 ألف يورو (40680 دولارا) لكل منهم.

يشار إلى أنه في 23 يوليو 2018 ، أشعل أحد السكان المحليين النار لحرق نفايات الحدائق المجففة على تل فوق منتجع العطلات ماتي ، على بعد بضعة كيلومترات شمال شرق أثينا.

وأدى ذلك إلى واحدة من أكبر كوارث الحرائق في اليونان عندما أججت الرياح القوية ألسنة اللهب التي داهمت البلدة حتى بلغت البحر.

وإجمالا، لقي 102 شخصا حتفهم - ويرجع ذلك جزئيا إلى أن العديد من الممتلكات قد تم تسييجها بشكل غير قانوني، مما أدى إلى إغلاق طرق الهروب.

ويقال إن السلطات أرسلت في البداية عن طريق الخطأ مروحيات إطفاء منقذة للحياة إلى منطقة خاطئة.

ولم يرسل شخص آخر مسؤول أي قوارب إنقاذ، رغم أن الناس اضطروا إلى الفرار من الحريق إلى البحر - حيث غرق بعضهم.

وقد حكم الآن على الرجل الذي أشعل الحريق وخمسة من كبار مسؤولي مرفق الإطفاء والحماية المدنية.