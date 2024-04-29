محافظ كفرالشيخ يشهد الاحتفالات بعيد القيامة المجيد بكنيسة مارمينا والبابا كيرلس

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، الاحتفالات بعيد القيامة المجيد بكنيسة مارمينا والبابا كيرلس، نائباً عن رئيس الجمهورية، بمحور صبري القاضي بمدينة كفرالشيخ، مقدماً التهنئة للمصريين بمناسبة عيد القيامة المجيد.

رافقه الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفرالشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتورة هدى الطنبارى، والدكتورة مني عبدالعاطي، أعضاء مجلس النواب، والدكتورة أمانى شاكر، مقرر المجلس القومي للمرأة ونائب رئيس جامعة كفرالشيخ، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وأعضاء بيت العائلة بكفرالشيخ، وعدد من وكلاء الوزارات الخدمية "الشباب والرياضة – التعليم – الكهرباء - الصحة - الأوقاف - والتضامن الاجتماعي – الثقافة – الإسكان - ومنسق الشئون الدينية بالمحافظة"، ورجال الأزهر الشريف، والأوقاف، والأباء رعاة كنائس كفرالشيخ، وعدد كبير من الآباء الكهنة، والقيادات التنفيذية والشعبية.

وكان في استقبالهم الحبر الجليل الأنبا ماركوس، أسقف عام كفرالشيخ ودمياط والبراري ورئيس دير القديسة دميانة ببلقاس، والقمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط والبراري وبلقاس، وعدد من الكهنة ورجال الدين المسيحي والإسلامي .

وفي كلمته، هنأ محافظ كفرالشيخ، الأقباط، وأبناء وأجهزة المحافظة، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية، ورجال الإعلام، بمناسبة عيد القيامة المجيد، وعبر عن سعادته بتواجده في هذه الأعياد المستمرة سواء في المناسبات الدينية أو الوطنية، ناقلاً تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة، وعلى رأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعياَ الله أن تكون الأعياد والمناسبات فرصة جديدة لنشر السلام والمحبة في العالم، وتأكيداً لصلات الترابط والأخوة بين المصريين جميعا.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن مصر بلد الأنبياء والرسالات ومصر قوية برجالها ووحدتهم على مر العصور التي صنعت التاريخ، مؤكداً أن مصر تستحق منا الحب بالفعل وليس بالكلام، داعيا جموع أبناء المحافظة للعمل والإنتاج نحو تحقيق مسيرة التنمية المتوازنة الشاملة وتعزيز كل ما من شأنه تحقيق مصلحة الوطن وتطلعات أبنائه .

ولفت إلى قوة وحدة الشعب المصري، كنموذج فريد في التسامح والاعتدال ونبذ التعصب، متمنيًا دوام الاستقرار والرخاء للوطن الذي سيظل دائمًا في مقدمة الأمم، وأن يعم السلام والخير على مصر.

واثنى خلال كلمته على دور رجال الشرطة في حفاظهم على أمن وآمان المواطنين، وجهودهم وعملهم الدؤوب في تأمين محيط دور العبادة على مستوى المحافظة.



من جانبه، هنأ نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس، أسقف عام كفرالشيخ ودمياط والبراري ورئيس دير القديسة دميانة ببلقاس، الشعب المصري، وأبناء المحافظة بمناسبة عيد القيامة المجيد، مشيداً بجهود رجال الأمن في مصر بشكل عام، وكفر الشيخ خاصه، داعياً أن يحفظ الله مصر وتظل واحة الأمن والآمان.

وقال: "نعيد على كل أبناء الشعب المصري، شعب واحد تحت قيادة واحدة، متجمعين في الأفراح والأحزان، كلنا شعب واحد، وعنصر واحد، دم ونيل واحد، أدام الله المحبة للشعب المصري، ولن ينال المتربصين من وحدة وقوة الشعب ، وننقل تهنئة البابا تواضروس الثاني، لأبناء كفرالشيخ، ونبعث التهنئة للبابا تواضروس باسم أبناء كفرالشيخ، والتهنئة للرئيس السيسي، الذي يخدم الشعب المصري بتلقائية وجميع الناس بلا تمييز هكذا الإنسان المحب للوطن".

وأشاد الأنبا ماركوس، بجهود أجهزة الدولة وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وصمود المصريين في ظل الأزمات العالمية منها "حـرب روسيا وأوكرانيا، وحـرب غـزة، والحـروب في الدول المحيطه بمصر، واصفاً الحـروب بالشيطان الذي لا يهدأ الكاره لكل خير وسلام ولا يقبل المحبة".

واختتم كلمته بتوجيه الشكر للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والأجهزة الأمنية، والتنفيذية، على جهودهم الوطنية والعمل بإخلاص تحت قيادتها الرشيدة الوطنية الواعية.

وفي كلمته هنأ القمص بطرس بطرس بسطوروس، جميع الحضور وأبناء محافظة كفرالشيخ، بمناسبة عيد القيامة المجيد، كما قدم التحية للواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، قائلاً: "صاحب اليد القوية غير المرتعشة والحكيمة في صنع القرار وصاحب النظرة المتفردة لمستقبل هذه المحافظة وصاحب الإنجازات الكثيرة التي تزيد المحافظة بريقًا يوما بعد يوم".

وتابع القمص بطرس، أننا جميعًا نؤمن بيوم القيامة، ونؤكد قدرة الله على كل شيء، ونؤمن بوجود القيامة ولا نخاف الموت، وهناك حياة أخرى بعد الموت، وإيماننا بالقيامة يجعل كل إنسان مسئول عن تصرفاته، ويوجد حساب بعد الموت، يجعلنا فى سعي دائما لفعل الخير، داعيًا الله أن يحفظ مصر من كل شر، ونعمل من أجل وطننًا، ونعيش معًا شركاء في إخلاص ومحبة، ونصلي من أجل الرئيس السيسي وكل فرد يعمل بإخلاص من أجل الجمهورية الجديدة، والسعي لتحقيق السلام والتنمية في ربوع الوطن، ونتمنى أن تكون الأيام كلها أعياد، مشيداً بجهود اللواء جمال نور الدين، في تحقيق الإنجازات غير المسبوقة في محافظة كفرالشيخ والنقلة الكبرى في كل المجالات بشهادة من يزورونها .

وفي كلمته قال الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، نحن سعداء بتواجدنا اليوم في احتفال الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، مؤكدا أن القرآن الكريم به سورة باسم "مريم"، وفي القرآن الكريم أيضاً قوله تعالى "شرع لكم من الدين ماوصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه"، ومن سماحه الرسول صلى الله عليه وسلم أمر صحابته في الهجرة الأولى بالذهاب إلى الحبشة قائلا لهم "إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد"، وضرب مثلا للأخوة قائلا: "خليفة المسلمين الثاني عمر بن الخطاب عند فتح بيت المقدس أمنهم على أنفسهم وكنيستهم وصلبانهم ولا يكرهون على دينهم".

وأكد أن بناء المسجد والكنيسة بالعاصمة الإدارية الجديدة تثبت قوة صف المصريين كرجل واحد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد مدير أمن كفرالشيخ، أنه تم تأمين دور العبادة بالمحافظة ومراقبة الأسوار الخاصة بالكنائس بالكاميرات عالية الجودة، وانتشار فرق الأمن والكمائن والتمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة، لتقديم الخدمة الأمنية اللازمة.



