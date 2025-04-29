بكين تنفي وجود أي مكالمة حديثة بين شي وترامب

أكدت الصين بشكل قاطع، في تكرار لنفيها يوم الاثنين، أنه لم تحدث أي مكالمات هاتفية في الآونة الأخيرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج.

وكان ترامب قد ذكر، في مقابلة حديثة مع مجلة "تايم"، أن الرئيس الصيني قد اتصل به. وعند سؤاله عن هذا الادعاء، قال قوه جياكون، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: "على حد علمي، لم تحدث أي مكالمة هاتفية بين الرئيسين في الآونة الأخيرة".

وأضاف قوه قائلا: "دعوني أوضح مرة أخرى أن الصين والولايات المتحدة لا تجريان أي مشاورات أو مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية".