الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء في إسبانيا تستبعد وقوع هجوم سيبراني

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استبعدت شركة ريد إليكتريكا المشغلة لشبكة الكهرباء في إسبانيا أن يكون انقطاع الكهرباء الذي ضرب شبه الجزيرة الأيبيرية أمس الاثنين ناجما عن هجوم سيبراني.

وقال مدير العمليات بالشركة إدواردو بريتو إن التحليلات التي تم إجراؤها حتى الآن تظهر " استبعاد حدوث واقعة تتعلق بالأمن السيبراني".

وأضاف " لقد حظينا منذ أمس الاثنين بدعم معهد الأمن السيبراني الوطني ومركز الاستخبارات الوطني، وتمكنا هذا الصباح من التوصل إلى أنه لم يحدث اختراق لأنظمة التحكم بشركة ريد إليكتريكا من شأنه أن يسبب انقطاع الكهرباء".

وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أمس الاثنين إنه لا يوجد دليل على أن هجوما سيبرانيا هو سبب انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال.

وبحلول اليوم الثلاثاء، تم استعادة الكهرباء بصورة كبيرة في الدولتين.