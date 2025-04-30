دعوة قطرية بريطانية لوقف فوري للنار والإبادة الجماعية في غزة

دعت قطر وبريطانيا إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية ترتكبها إسرائيل.

جاء ذلك في بيان مشترك نشرته الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء أعمال الحوار الاستراتيجي القطري البريطاني الثاني 2025، الذي استضافته العاصمة القطرية، الدوحة، وترأسه وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن ونظيره البريطاني ديفيد لامي، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

ودعا الوزيران إلى "العودة الفورية إلى وقف إطلاق النار مع إيجاد أفق سياسي جاد لإقامة الدولة الفلسطينية".

واتفقا على أن "المؤتمر الدولي رفيع المستوى للأمم المتحدة المقرر عقده في يونيو المقبل سيعمل على تحقيق نتائج عملية بشأن حل الدولتين".

وأدان الوزير القطري بشدة "استئناف إسرائيل للحرب في غزة وسياساتها غير المقبولة تمامًا في منع وصول المساعدات الحيوية".