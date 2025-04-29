 اليوم.. السيسي يستقبل نظيره الأنجولي لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والأفريقي - بوابة الشروق
الثلاثاء 29 أبريل 2025 9:45 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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اليوم.. السيسي يستقبل نظيره الأنجولي لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والأفريقي

مصطفى المنشاوي
نشر في: الثلاثاء 29 أبريل 2025 - 9:22 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 29 أبريل 2025 - 9:22 ص

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس الأنجولي جواو لورينسو، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وذلك في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وأنجولا.

ومن المقرر أن يتناول اللقاء سبل دعم وتكثيف التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة في إطار الاتحاد الأفريقي، كما شهدت المباحثات تبادل الرؤى بشأن قضايا السلم والأمن بالقارة الأفريقية، وسبل تعزيز الاستقرار والتنمية في دولها.

ويبحث الجانبان أهمية توحيد الجهود الأفريقية لمواجهة التحديات المشتركة، وتعزيز آليات العمل الجماعي داخل القارة، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية نحو التقدم والرخاء.

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