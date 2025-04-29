نائب ترامب: استمرار نزاع أوكرانيا قد يتحول لحرب نووية

حذر جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أن استمرار الحرب في أوكرانيا لعدة سنوات أخرى قد يتحول إلى حرب نووية.

وقال دي فانس، في مقابلة مع المدون الأمريكي تشارلي كيرك، الاثنين، إن "لدى وسائل الإعلام الكبرى فكرة غريبة حول أنه إذا استمر الوضع لعدة سنوات أخرى، فإن روسيا ستنهار وأوكرانيا ستستعيد الأراضي وكل شيء سيكون مثلما كان قبل الحرب".

وتابع: "لكن هذا ليس الواقع الذي نعيش فيه"، مشيراً إلى أن استمرار النزاع قد يؤدي إلى عواقب كارثية، بما فيها "انهيار المجتمعات" و"حرب نووية"، وفق وكالة "تاس" الروسية.

فيما أكد أن سياسة إدارة الرئيس الأمريكي الرسمية تتمثل في إنهاء النزاع، وأن ترامب حدد المهمة لفريقه، وهو إنهاء الحرب بكافة الجهود المتاحة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن أمس هدنة لثلاثة أيام من 8 إلى 10 مايو في إطار الحرب مع أوكرانيا، تزامناً مع احتفالات موسكو بيوم النصر في الحرب العالمية الثانية.

في المقابل ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بما اعتبره "محاولة تلاعب" بعد إعلان بوتين.

وقال في مداخلته اليومية إن "هناك محاولة تلاعب جديدة لسبب أن الجميع سينتظرون الثامن من مايو، وفقط بعد ذلك يتم وقف إطلاق النار لضمان الصمت" خلال العرض العسكري الذي يقام في التاسع من مايو بالساحة الحمراء في موسكو، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.