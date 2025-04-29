قتلى جراء اشتباكات مسلحة في مدينة جرمانا بريف دمشق

أفاد مصدر أمني خاص لـ«تلفزيون سوريا»، الثلاثاء، بمقتل ما لا يقل عن عنصرين من قوى الأمن العام خلال اشتباكات اندلعت فجر اليوم، في محيط مدينة جرمانا بريف دمشق، دون الإشارة إلى وقوع خسائر بين المدنيين.

وأكد المصدر أن قوات الأمن العام لم تكن طرفاً في الاشتباكات التي شهدتها منطقة جرمانا بريف دمشق.

ولفت إلى أنّ الأمن العام حاول فض الاشتباك بين مجموعات غير نظامية في منطقة جرمانا، مما خلف قتيلين على الأقل من قواته.

وأشارت مصادر خاصة لموقع «تلفزيون سوريا» أن القتيلين هما من فصيل «رجال الكرامة»، وهما ممن انضموا إلى قوات الأمن العام مؤخراً.

وتداول ناشطون مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر خمسة قتلى من مسلحين هاجموا جرمانا، دون أن ترد أي تفاصيل إضافية حتى الآن.

وفي المقابل، ذكرت شبكة «السويداء 24» أن الشاب شادي الأطرش من أبناء مدينة جرمانا توفي متأثراً بجراحه التي أصيب بها خلال الاشتباكات، لترتفع حصيلة الضحايا إلى خمسة أشخاص، إضافة إلى أكثر من 12 مصاباً، وفق حصيلة أولية.



