الرعاية الصحية تنظم ورشة عمل دولية متقدمة في إدارة سلاسل الإمداد

نظمت الهيئة العامة للرعاية الصحية ورشة عمل دولية متقدمة في إدارة سلاسل الإمداد، وذلك على مدار ثلاثة أيام متتالية، في إطار السعي الدائم نحو تعزيز كفاءة منظومة الإمداد الطبي والدوائي داخل منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

استهدفت الورشة رفع كفاءة وقدرات فرق الإمداد، والصيدلة، والتحول الرقمي، والمكاتب الفنية داخل الهيئة، من خلال التدريب على منهجيات التنبؤ واحتساب الاحتياجات، تدقيق وتحليل البيانات، وكذلك إدارة الدورة اللوجستية بشكل احترافي يواكب المعايير الدولية ويحقق استدامة الموارد، ويعزز فعالية منظومة الرعاية الصحية الشاملة في مصر.

وتأتي هذه الورشة في إطار التوجهات الدولية نحو تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد الصحية باستخدام أدوات التحول الرقمي، والتخطيط القائم على البيانات، بما يسهم في بناء أنظمة صحية مرنة وسريعة الاستجابة للتحديات.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن تنظيم هذه الورشة العمل الدولية المتقدمة يأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتطوير البنية التحتية الداعمة للتحول الرقمي الذكي في قطاع الإمداد واللوجستيات الصحية.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة ماضية في بناء منظومة إمداد قائمة على البيانات والتخطيط الاستباقي، بما يعزز الاستدامة، ويقلل الهدر، ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتقديم خدمة صحية عالية الجودة للمنتفعين، متابعًا: شراكاتنا الدولية تعزز بناء منظومة إمداد ذكية تدعم التحول الرقمي والاستدامة.

وأكد الدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال افتتاح ورشة العمل نيابة عن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أهمية تعزيز القدرات الفنية والبشرية لضمان كفاءة منظومة الإمداد الدوائي والطبي، مشيرًا إلى أن استمرار التدريب وبناء المهارات يعدان عنصرًا أساسيًا لتحقيق جودة واستدامة الرعاية الصحية. وأضاف أن ورشة العمل تمثل خطوة استراتيجية لمواكبة منظومة الإمداد لأحدث المعايير الدولية.

وتأتي هذه الورشة ضمن خطة متكاملة تتبناها الهيئة لبناء القدرات المؤسسية، من خلال شراكات استراتيجية، لضمان تقديم نموذج رعاية صحية متطور، يحقق أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل، ويواكب تطلعات الدولة المصرية نحو رؤية "مصر 2030" في قطاع الرعاية الصحية.