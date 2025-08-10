فرقة روك أيرلندية تهاجم حكومة نتنياهو وتدين حماس وتدعو لوقف فوري للحرب في غزة

وجه أعضاء فرقة الروك الإيرلندية الشهيرة "يو تو" انتقادات حادة لأفعال الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة، اليوم الأحد، مع إدانتهم أيضا حركة حماس، وذلك في بيان مفصل نشر على الموقع الإلكتروني للفرقة وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المغني الرئيسي للفرقة بونو: "حكومة إسرائيل ليست هي الأمة الإسرائيلية، لكن الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو تستحق إدانتنا القاطعة والواضحة".

وانتقد الحصار المفروض على المساعدات الإنسانية وخطط إسرائيل للسيطرة العسكرية على مدينة غزة، مضيفا: "نعلم أن حماس تستخدم التجويع كسلاح في الحرب، لكن إسرائيل تفعل الأمر نفسه الآن، وأشعر بالاشمئزاز من هذا الفشل الأخلاقي".

كما أدان بونو هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، مشددا على ضرورة عدم الخلط بين مقاتلي الحركة والشعب الفلسطيني "الذي عانى لعقود وما زال يعاني من التهميش والاضطهاد والاحتلال والسرقة الممنهجة للأراضي التي هي حقه الشرعي".

وفي بيانه، حث بونو الجمهور الإسرائيلي على "المطالبة بالسماح غير المشروط للكوادر المتخصصة بتقديم الرعاية الحيوية في جميع أنحاء غزة والضفة الغربية"، وعلى السماح بمرور المزيد من شاحنات الإغاثة.

وأعلنت الفرقة أنها تبرعت لدعم منظمة "المساعدات الطبية للفلسطينيين" البريطانية.