حبس السائق المتسبب في مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين بحادث على كورنيش الإسكندرية

قررت نيابة باب شرقي في الإسكندرية، اليوم الأحد، حبس، سائق، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتسبب في مصرع شخصين، وإصابة 7 آخرين، بحادث سير على طريق الكورنيش، وصرحت بدفن الضحايا، والتحفظ على السيارة محل الحادث.

وكان شخصان لقيا مصرعهما، وأصيب 7 آخرون بكسور وجروح في مختلف أنحاء الجسم، اليوم الأحد، وذلك إثر وقوع حادث سير على طريق كورنيش البحر، في منطقة الشاطبي، التابعة لنطاق دائرة قسم باب شرقي، وسط الإسكندرية.

والضحايا هم: على عبد الحليم عبد الحميد، 50 عامًا، وهيام صلاح مرسي السيد، 47 عامًا، بينما المصابين فهم: نور علي عبد الحميد، 12 عامًا، وهمس ممتاز حسين، 12 عامًا، وباسم حمدان حسين، 19 عامًا، وممتاز حسين عواد، 42 عامًا، وشيماء صلاح مرسي السيد، 39 عامًا، وملاك ممتاز حسين، 18 عامًا، وتسنيم علي عبد الحليم، 30 عامًا.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء رشاد فاروق، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود إشارة من إدارتي شرطة النجدة والمرور، حول بلاغ من الأهالي بوقوع حادث سير في منطقة الشاطبي، اتجاه محطة الرمل، نطاق حي وسط.

وبانتقال الشرطة، إلى موقع البلاغ رفقة 6 سيارات إسعاف، تبين من المعاينة والفحص المبدئي، أن سيارة أجرة "ميكروباص" كانت تسير بسرعة زائدة على طريق البحر، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد السائق وانقلابها، واصطدامها بـ9 أشخاص، لقي 2 منهم مصرعهم باستقبال المستشفى.

تم نقل الضحايا إلى مشرحة كوم الدكة، والمصابين إلى المستشفى الأميري الجامعي، لاسعافهم وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.