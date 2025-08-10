إخلاء سبيل الطالب المتهم بالشروع في قتل طالب الثانوية العامة بعد التصالح

قررت جهات التحقيق، إخلاء سبيل الطالب "س. ح" المتهم بالشروع في قتل زميله بسلاح أبيض "مطواة" في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة في منطقة شبرا الخيمة لرفضه إملائه إجابات الامتحان، بعد تصالح الطرفين.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة الشروع في قتل طالب بالصف الثالث الثانوي أمام المدرسة في آخر أيام الامتحانات بمنطقة شبرا الخيمة، أن المتهمين تربصوا بالمجني عليه وقصدوا قتله باستخدام أسلحة بيضاء.

وقال المجني عليه في القضية رقم 19121 لسنة 2025 جنايات شبرا الخيمة ثان –التي حصلت "الشروق" على نسخة منها– أن المتهم "س. ح" ترصده أمام المدرسة في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة، برفقة آخرين مجهولين، وقاموا بالاعتداء عليه باستخدام أسلحة بيضاء، محدثين إصابات متفرقة بجسده، وذلك على خلفية رفضه إملاء المتهم الإجابات أثناء فترة الامتحانات.



في المقابل، أنكر المتهم أمام النيابة ما نسب إليه، وأقر بنشوب مشاجرة بينه وبين المجني عليه قبل يوم الواقعة، بسبب اعتقاد الأخير أن المتهم أبلغ مراقب لجنة الامتحان بحيازته لهاتف محمول، وقام زملاؤهم بفض المشاجرة وذهب كلٌّ منهما في حال سبيله.

وأضاف المتهم أن المجني عليه انتظره خارج المدرسة في آخر أيام الامتحانات، وأمسكه من ملابسه قائلًا: "انت عايز إيه بقى؟".

وذكر المتهم في التحقيقات أن أصدقاء المجني عليه اعتدوا عليه بالضرب من الخلف، ونشبت بينهم مشاجرة بالأيدي، ثم غادر مكان الواقعة دون أن يعلم بإصابة المجني عليه بجروح وطعنات متفرقة في جسده.

فيما كشف التقرير الطبي للمجني عليه عن إصابته بجرح قطعي في جبهة الرأس، وسحجات بالوجه، وجرح قطعي طوله 4 سم في الذراع، وآخر قطعي غير نافذ بالبطن، بالإضافة إلى طعنة نافذة في الجهة اليسرى من البطن استلزمت إجراء عملية جراحية.

وأسندت النيابة العامة للمتهم "س. ح" وآخرين مجهولين، تهمة الشروع في قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد، إذ توجهوا إلى مكان علموا بتواجده فيه، وبادروا بالاعتداء عليه باستخدام أسلحة بيضاء، قاصدين قتله، إلا أن جريمتهم لم تكتمل لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو إسعاف المجني عليه وخضوعه للعلاج.