موسكو تصنف الناشط البيئي فلادمير سليفياك: عميل أجنبي

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أعلنت وزارة العدل الروسية، أن الناشط البيئي المعروف فلادمير سليفياك "عميل أجنبي"، حسبما كشف سليفياك في بيان صحفي أصدرته منظمة اورجوالد البيئية في ألمانيا اليوم الثلاثاء.

وقال سليفياك: "تصنيفي كعميل أجنبي يظهر مجددا الخوف الكبير الذي يشعر به النظام الروسي تجاه المجتمع المدني".

وأعلنت الوزارة قرارها الجمعة الماضية، وأرجعته لانتقاد سليفياك لغزو أوكرانيا.

وسطع اسم "سليفياك" من خلال معارضته لنقل النفايات النووية.

وكانت منظمة "إيكوديفينس" التي أسسها من ضمن أوائل المنظمات التي تم تصنيفها على أنها "عميل أجنبي" عام 2014.

وغادر سليفياك، إلى ألمانيا بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية مطلع 2022.