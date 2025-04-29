مفوض أممي يدعو المجتمع الدولي لوقف الكارثة الإنسانية بغزة

دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، المجتمع الدولي الثلاثاء إلى وقف الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، حيث تمنع اسرائيل دخول المساعدات.

وقال تورك في بيان: «ينبغي بذل جهود دولية لمنع هذه الكارثة الإنسانية من بلوغ مستوى جديد غير مسبوق»، وفق وكالة فرانس برس.

وأضاف: «يبدو أن اسرائيل تفرض على الفلسطينيين ظروف حياة لا تتوافق أكثر فأكثر مع وجودهم المستمر كمجموعة في غزة».

وكان المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر بيير كراهنبول قد صرح في وقت سابق، بأن شرارة جحيم جديد انطلقت مع تجدّد الحرب في قطاع غزة في الثاني من مارس الماضي.

وأشار إلى قطاع غزة يشهد موتًا وإصابات ونزوحًا متكررًا وأطرافًا مبتورة وجوعًا وحرمانًا من المساعدات والكرامة على نطاق واسع.