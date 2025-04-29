رئيس الوزراء الياباني يصل الفلبين للقاء الرئيس ماركوس

وصل رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، اليوم الثلاثاء إلى الفلبين، ثاني محطات الجولة التي يقوم بها في جنوب شرق آسيا، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه).

ومن المقرر أن يلتقي إيشيبا – الذي وصل إلى الفلبين قادما من فيتنام - بالرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، الذي من المرجح أن يناقش معه قضايا أمنية.

ومن المقرر أن يلتقي إيشيبا أولا بأشخاص من ذوي أصول يابانية (من آباء يابانيين وأمهاتهم فلبينيات)، والذين تم ترك الكثير منهم أثناء حالة الارتباك التي سادت خلال الحرب العالمية الثانية، وعادة ما كان يتم تهميشهم.

ومن المتوقع أن يبحث إيشيبا وماركوس تزايد النفوذ البحري للصين في بحري الصين الشرقي والجنوبي.