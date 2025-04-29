رئيس أنجولا: مصر لديها إمكانيات كبيرة في التصنيع الدفاعي ونتطلع لتعزيز التعاون معها

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شدد الرئيس الأنجولي جواو لورينسو، على أهمية تعزيز تعاون بلاده مع مصر مجالات الدفاع.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية، اليوم الثلاثاء، أن مصر لديها إمكانيات كبيرة في مجال التصنيع الدفاعي.

وعبر عن تطلع بلاده للاستفادة من القدرات المصرية في العمل على تحديث التقنيات والمعدات الحربية بما في ذلك القوة الجوية.

وفي مجال مكافحة الإرهاب، أكد أن مصر حققت نجاحًا كبيرًا في هذا القطاع خلال السنوات الماضية، واستطاعت أن تتغلب على التحديات في مجال الأمن.

وعبر عن تطلع بلاده لتبادل الخبرات مع مصر في هذا المجال الذي يؤثر على كل بلاد العالم، في ظل ضرورة الجاهزية لأي تطورات.

واستقبل الرئيس السيسي، اليوم، نظيره الأنجولي والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية التي شملت استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تضمن جلسة مباحثات مغلقة أعقبتها جلسة موسعة بمشاركة وفدي البلدين، حيث تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

كما ناقش الجانبان آليات دعم عمل الإتحاد الإفريقي وتعزيز التكامل القاري، إلى جانب الجهود المبذولة للحفاظ على السلم والأمن في القارة الإفريقية.

وشهد الرئيسان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.