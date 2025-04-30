تعليق الدراسة بجامعة السادات غدا الأربعاء لسوء الأحوال الجوية

قررت جامعة السادات تعطيل الدراسة غداً الأربعاء بجميع كليات ومعاهد الجامعة، نظراً لسوء الأحوال الجوية المتوقعة، حرصاً على سلامة الطلاب والعاملين.

وأعلنت الدكتورة شادن معاوية، رئيس الجامعة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن القرار يأتي استجابة لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بشأن تعرض البلاد لطقس سيئ غداً، مشيرة إلى أن الجامعة تضم عدداً كبيراً من الطلاب الوافدين من محافظات مختلفة، مما يستدعي اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لضمان سلامتهم.

وأكدت أن إدارة الجامعة حريصة على توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، مشددة على أن صحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين تأتي في مقدمة أولوياتها.