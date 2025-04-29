رئيس وزراء الهند يمنح الجيش حرية التحرك للرد على هجوم كشمير

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يمنح الجيش "حرية التحرك" للرد على هجوم كشمير.

ويتصاعد التوتر بين الجارتين النوويتين، الهند وباكستان، عقب الهجوم الذي استهدف سائحين في الشطر الخاضع للسيطرة الهندية من كشمير الأسبوع الماضي، والذي أسفر عن سقوط ضحايا.

وعلى إثر الحادث، شددت الهند الإجراءات الأمنية، بما في ذلك إغلاق أكثر من نصف الوجهات السياحية في المنطقة.

وقال الجيش الهندي، في بيان، إن "مواقع الجيش الباكستانى فتحت نيران أسلحة خفيفة دون استفزاز على مناطق خط السيطرة المقابلة لمقاطعتى كوبوارا وبونش، وردت القوات الهندية بسرعة وفاعلية".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الباكستاني إسقاط طائرة تجسس بدون طيار هندية على طول خط السيطرة الفاصل في إقليم كشمير المتنازع عليه، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء عن التلفزيون الباكستاني الحكومي.

وذكر التقرير، نقلاً عن مصادر أمنية باكستانية لم يتم الكشف عن هويتها، أن الطائرة بدون طيار اخترقت خط السيطرة، وهو الخط الفاصل بين المناطق التي تسيطر عليها كل من باكستان والهند في كشمير، الإقليم الذي تتنازع عليه الدولتان منذ عقود.