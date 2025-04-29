وزير الري: رفع درجة الجاهزية للتعامل الفوري مع أي طوارئ

أصدر وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، توجيهات برفع درجة الجاهزية، والاستعداد بمعدات الجهات والإدارات التابعة للمساهمة في التعامل الفوري في حال حدوث أي طوارئ خلال اليومين القادمين، بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية المتوقعة غدٍ الأربعاء.

ووجه سويلم بالتنسيق الفوري بين جميع المسئولين للتعامل مع أي طارئ لضمان استقرار مناسيب المياه بالدرجات الآمنة والاطمئنان على حالة الجسور بالترع والمصارف، بحسب بيان للوزارة مساء اليوم.

كما شدد على التأكد من جاهزية تشغيل محطات الرفع ووحدات الطوارئ النقالي للتعامل مع أي ازدحامات مائية قد تحدث في أي موقع بشبكة المجاري المائية.