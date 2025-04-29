تقرير: نتنياهو قد يعلن عن رئيس الشاباك الجديد الأيام المقبلة

نقلت قناة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، عن تقارير إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يعلن عن رئيس جديد لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) خلال الأيام المقبلة.

وأمس الاثنين، أعلن رئيس جهاز الأمن الداخلي في إسرائيل (الشاباك) رونين بار أنه سيترك منصبه في 15 يونيو، بعد قرابة 3 أشهر من تصويت الحكومة لأول مرة على إقالته.

وقال بار، في خطاب ألقاه بفعالية أقيمت بتل أبيب لإحياء ذكرى عملاء "الشاباك" الذين سقطوا خلال أداء مهامهم: "حبي للوطن وولائي للدولة هما أساس كل قرار اتخذته في حياتي المهنية، وهذا ما يحدث الليلة أيضا"، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

وفي خطابه، تحمل بار مسئولية إخفاقات "الشاباك" خلال الهجوم الذي شنته حركة "حماس" في 7 أكتوبر 2023، حيث قال إن "الشاباك فشل في التحذير من الهجوم".

وأوضح أن جزءا من أسباب استقالته كان "من أجل السماح بعملية منظمة" لاختيار خليفة له، لكن من غير الواضح ما إذا كانت ولاية بار ستستمر كل هذه المدة.

وفي 21 مارس، صوّت مجلس الوزراء بالإجماع على إقالة بار من منصبه.