مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين السيناتور السابق ديفيد بيردو سفيرا لأمريكا في الصين

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، على تعيين السيناتور السابق ديفيد بيردو سفيرا للولايات المتحدة في الصين، وذلك في وقت يشهد فيه البلدان مواجهة حول التعريفات الجمركية تهدد بإعادة تشكيل العلاقات الدبلوماسية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وحصل بيردو، الجمهوري الذي شغل فترة ولاية واحدة كعضو في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية جورجيا، على موافقة المجلس بتصويت 67 مقابل 29، مع بعض الدعم من الديمقراطيين.

خلال جلسة تأكيد تعيينه هذا الشهر، وصف المسؤول التنفيذي السابق العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بأنها "التحدي الدبلوماسي الأكثر أهمية في القرن الحادي والعشرين".

وقال بيردو: "يجب أن يكون نهجنا تجاه الصين دقيقا وغير حزبي واستراتيجيا".

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اختار بيردو في ديسمبر الماضي، تعريفات جمركية بنسبة 145% على البضائع الصينية هذا الشهر، وردت بكين بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على المنتجات الأمريكية، دون أي مؤشر على تراجع فوري.



