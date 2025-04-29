بلجيكا: لا سيادة للاحتلال على الأراضي الفلسطينية

قال ممثل بلجيكا أمام محكمة العدل الدولية إن «إسرائيل ليس لديها حق السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يؤكد عدم أحقيتها التدخل في عمل أونروا هناك».

وأضاف في كلمته أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي يوم الثلاثاء: «إسرائيل لم تقدم أي أدلة بشأن اتهاماتها بحق أونروا، لذا نرفض وصف الإرهاب لأنشطة الوكالة».

ونفى وجود أسباب للانتهاكات الإسرائيلية في غزة، قائلًا إن «إسرائيل ملتزمة بتأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع»، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «معا».

وأشار إلى أن الاحتلال ينتهك كافة القوانين الدولية التي تلزم دول الاحتلال بتوفير المساعدات الإنسانية.

واستطرد: «يتعين على إسرائيل تسهيل عمل المنظمات الإنسانية في الأراضي المحتلة، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية العاجلة».

ولليوم الثاني، تتواصل في لاهاي جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

والاثنين، بدأت محكمة العدل الدولية، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات الاحتلال الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضه حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.