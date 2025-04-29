عبد المحسن سلامة: 1500 وحدة سكنية و328 قطعة أرض للصحفيين خلال 6 أشهر

فصل بدل التدريب بالمؤسسات القومية وصرفه من نقابة الصحفيين بدءًا من يوليو المقبل.. والمعركة الانتخابية يجب أن تظل في إطارها النقابي والمهني

أكد الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، فصل بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين العاملين بالمؤسسات القومية، ليتم صرفه عبر نقابة الصحفيين اعتبارًا من يوليو المقبل.

وقال سلامة، خلال ندوة بمؤسسة "روزاليوسف"، إنه يعمل على تطوير العديد من الملفات الخدمية داخل النقابة، بما فيها مشروع علاج الصحفيين ولجنة القيد.

وأشار سلامة إلى أنه تم توفير 1500 وحدة سكنية و328 قطعة أرض في مناطق مختلفة بالجمهورية، موضحًا أنه سيتم تسليم جميع الوحدات جاهزة بشكل كامل خلال ستة أشهر.

وأضاف أن جميع الشرائح قد رُوعيَت في توزيع الوحدات، حيث تتراوح مساحات الشقق بين 63 مترًا و173 مترًا، بينما تتراوح مساحات الأراضي بين 209 أمتار و500 متر.

وفي إطار لقاءاته المستمرة مع الصحفيين، استقبل الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة وفدًا ممثلًا للصحفيين العاملين بالصحافة التليفزيونية في القنوات الفضائية والمنصات الرقمية، لمناقشة برنامجه الانتخابي ورؤيته لتطوير أوضاع الصحفيين.

وأكد سلامة خلال اللقاء أن مهنة الصحافة تواجه تحديات كبيرة تتطلب تضافر الجهود، مشددًا على أن الصحافة التليفزيونية أصبحت من القوى المؤثرة في تشكيل الوعي العام، مما يفرض على النقابة تقديم المزيد من الدعم المهني والنقابي لهؤلاء الصحفيين.

وأوضح أن نقابة الصحفيين مؤسسة مهنية هدفها تحقيق مكتسبات أعضائها والدفاع عن حقوقهم، رافضًا محاولات تسييس الانتخابات أو تصويرها كمعركة ضد الدولة، مشيرًا إلى أن المعركة الانتخابية يجب أن تظل في إطارها النقابي والمهني.

كما شدد سلامة على حرصه على تقديم خدمات حقيقية للصحفيين، وفي مقدمتها مشروع إنشاء مستشفى خاص بنقابة الصحفيين في مدينة 6 أكتوبر، بما يعزز الرعاية الصحية والمجتمعية لأعضاء النقابة.