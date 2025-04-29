الصليب الأحمر يطالب بتوفير الرعاية الصحية الملائمة في الضفة الغربية

شددت منظمة الصليب الأحمر الدولية، اليوم، على ضرورة توفير الرعاية الصحية الملائمة بشكل آمن وفي الوقت المناسب في الضفة الغربية المحتلة، مع تزايد الاحتياجات الإنسانية.

وقالت المنظمة، في بيان، إن الفلسطينيين في الضفة الغربية واجهوا على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، ظروفا صعبة، إذ استُشهد وأصيب العشرات، كما اضطر الآلاف إلى النزوح قسرا عن منازلهم، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

وأضافت أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قدمت مؤخراً إمدادات طبية أساسية إلى وزارة الصحة في نابلس، بما في ذلك مواد منقذة للحياة مثل أدوية التخدير والمواد المتخصصة بالحروق.

وشددت على أن القانون الدولي الإنساني ينص على أنه يجب على السلطة القائمة بالاحتلال ضمان سلامة المنشآت والخدمات الطبية في الأراضي المحتلة والحفاظ عليها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الإمدادات الطبية، فيما يجب أن يتمكن المدنيون من الوصول إليها بأمان وفي الوقت المناسب.

وأشارت إلى أن اللجنة الدولية تواصل دعم القطاع الصحي في الضفة الغربية لضمان توفير الرعاية الصحية في ظل ظروف تشتد صعوبة يوماً بعد يوم.