الاحتلال يفرج عن 10 معتقلين من قطاع غزة بينهم المسعف أسعد النصاصرة

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن 10 معتقلين من قطاع غزة، بينهم المسعف أسعد النصاصرة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية، بأنه أُفرج عن المعتقلين العشرة من سجون الاحتلال، ونُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، بعد الإفراج عنهم عبر حاجز كيسوفيم.

وأوضح الهلال الأحمر، في بيان مقتضب، أن سلطات الاحتلال أفرجت عن المسعف النصاصرة، الذي تم اعتقاله بتاريخ 23 مارس الماضي، أثناء تأديته لواجبه الإنساني، خلال مجزرة الطواقم الطبية في منطقة تل السلطان بمحافظة رفح، والتي أسفرت عن استشهاد 8 من طواقم إسعاف الجمعية.

ويوم أمس، أفرج الاحتلال عن 11 معتقلا من قطاع غزة.

وفي تقرير صدر مؤخرا عن هيئة شئون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، «لم تترك منظومة السجون بحسب إفادات لمجموعة من المعتقلين، أي أداة في سبيل سلبهم إنسانيتهم، ومحاولة كسرهم نفسياً، ومع مرور 19 شهراً على الإبادة، فإن الأوضاع وظروف الاعتقال لا تزال كما هي وفي المستوى نفسه، بل إنها تتفاقم، إذ يشكل عامل الزمن عاملا حاسماً في مصير المعتقلين، مع استمرار هذا التوحش في المستوى نفسه».

ويذكر أن عدد معتقلي غزة الذين اعترفت بهم منظومة السجون حتى بداية إبريل 2025، بلغ 1747 معتقلا، وهذا العدد لا يتضمن المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.



