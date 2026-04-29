الاتحاد الأوروبي يخفف قواعد المساعدات الحكومية لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة بسبب حرب إيران

يعمل الاتحاد الأوروبي على تخفيف قواعده الصارمة الخاصة بالمساعدات الحكومية ليسمح بزيادة إعانات الكهرباء للصناعات ذات استهلاك الطاقة الكثيف وغيرها من تدابير الدعم لتخفيف الأثر الاقتصادي الناتج عن حرب إيران.

وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية تيريزا ريبيرا اليوم الأربعاء، "الزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة تتطلب استجابة فورية".

وبموجب القواعد الجديدة التي ستظل قائمة حتى نهاية العام، يمكن للحكومات الوطنية دعم الصناعات ذات استهلاك الطاقة الكثيف -مثل صناعة الصلب أو المواد الكيميائية- بشكل أكثر سخاء وتعويض ما يصل إلى 70 % من تكاليف الوقود والأسمدة الإضافية وتبسيط شروط مدفوعات المساعدات لما يصل إلى 50 ألف يورو (58490 دولار).

وقالت المفوضية إن القواعد الجديدة تهدف إلى السماح للعواصم بـ"التحرك على الفور لضمان أن نمو الشركات الأكثر عرضة للخطر لا يتعرقل بشكل لا يمكن إصلاحه جراء الأزمة الحالية".