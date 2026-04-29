 الاحتلال يناقش اليوم المصادقة على بناء 126 وحدة استعمارية في صانور شمال الضفة - بوابة الشروق
الأربعاء 29 أبريل 2026 11:32 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟
النتـائـج تصويت

الاحتلال يناقش اليوم المصادقة على بناء 126 وحدة استعمارية في صانور شمال الضفة

وفا
نشر في: الأربعاء 29 أبريل 2026 - 10:58 ص | آخر تحديث: الأربعاء 29 أبريل 2026 - 10:58 ص

يناقش ما يُسمّى بـ«المجلس الأعلى للتخطيط» التابع لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مجموعة من المخططات الهيكلية الخاصة بتوسعة عدد من المستعمرات، من بينها مخطط للمصادقة على بناء 126 وحدة استعمارية في مستوطنة «صانور» شمال الضفة الغربية المحتلة، التي أُخليت عام 2005 ضمن خطة «فك الارتباط».

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المخطط يشمل بناء منازل خاصة ومبان قرب القلعة التاريخية، ويعد أول مخطط يعاد تفعيله في مستوطنات أخليت سابقا.

وأعلنت سلطات الاحتلال يوم الأحد الماضي، إحياء مستعمرة «صانور»، خلال مراسم تدشين شارك فيها رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي داغان، وعدد من الوزراء والمسئولين الإسرائيليين، من بينهم وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى جانب عدد من قادة المستعمرين.

وتُعدّ «فك الارتباط» خطةً إسرائيليةً أحادية الجانب نفّذتها، في صيف عام 2005، حكومة رئيس وزراء الاحتلال آنذاك أرييل شارون، حيث أُخليت بموجبها المستعمرات ومعسكرات الجيش في قطاع غزة وأربع مستعمرات شمال الضفة الغربية.

وفي مارس 2023، صادقت الكنيست الإسرائيلية على إلغاء خطة «فك الارتباط»، وأُقرّ قانون جديد باسم «إلغاء قانون فك الارتباط».

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك