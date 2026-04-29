أمين مجلس التعاون الخليجي: قادة الخليج يؤكدون على أهمية تكثيف التكامل العسكري بين دولهم

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي أن قادة الخليج الذين عقدوا قمة استثنائية في جدة (غرب) المملكة برئاسة ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء" أكدوا أهمية تكثيف التكامل العسكري بين دول المجلس".

وصرح جاسم محمد البديوي، عقب القمة الخليجية التي عقدت في جدة اليوم الثلاثاء أن " القادة أكدوا على حق دول المجلس في الدفاع عن نفسها، سواء فرديًا أو جماعيًا وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مشددين على ضرورة التضامن الكامل بين الدول الأعضاء".كما أبدوا إشادتهم بالشجاعة والجاهزية العالية للقوات المسلحة لدول المجلس في مواجهة الاعتداءات، والحفاظ على أمنها ومقدرات شعوبها.

وقال أمين مجلس التعاون إن" القادة وجهوا بسرعة إنجاز منظومة الإنذار المبكر للصواريخ الباليستية".

كما أعرب القادة الخليجيون" عن إدانتهم للاعتداءات الإيرانية، التي استهدفت المنشآت المدنية والبنية التحتية، مما أسفر عن خسائر في الأرواح والممتلكات، واعتبروها انتهاكًا للجوار وميثاق الأمم المتحدة ، وفقا لـ "البديوي".

وأعلن البديوي ان " القادة اتفقوا على الإسراع بأخذ خطوات لمشروع أنابيب لنقل النفط والغاز".

وتابع الأمين العام لمجلس التعاون أن القادة وجهوا بالإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية" إضافة إلى "استعجال استكمال متطلبات تنفيذ المشاريع المشتركة"

وأوضح البديوي" إن القمة الخليجية وجهت بالمضي قدما بدراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي".

وأوضح أن" القادة أكدوا ضرورة عودة الأوضاع في هرمز لما كانت عليه قبل 28 فبراير" ، مشيرا إلى أن "القادة أكدوا رفض فرض رسوم تحت أي ظرف أو مسمى لعبور السفن عبر هرمز".

وبحث القادة الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة الأحداث المتعلقة بالتصعيد في المنطقة، والاعتداءات الإيرانية على دول المجلس والمملكة الأردنية الهاشمية، كما ناقشوا سبل إيجاد مسار دبلوماسي لإنهاء الأزمة وتعزيز الأمن والاستقرار.

وأعربوا عن رفضهم للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز، والتهديدات المتعلقة بالملاحة فيه، مؤكدين على ضرورة استعادة أمن الملاحة والعودة للأنشطة الطبيعية في المضيق.

واختتم الأمين العام تصريحه بالتأكيد على أهمية الإسراع لاستكمال المشاريع الخليجية المشتركة، مثل مشروع السكك الحديدية والربط الكهربائي، بالإضافة إلى تعزيز التكامل العسكري ومشاريع الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.