جامعة قناة السويس تسلم شهادات مشروع كوزمو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

احتفلت جامعة قناة السويس، اليوم، بتوزيع شهادات إتمام التدريب المهني في "صناعة مستحضرات التجميل وريادة الأعمال".

يأتي هذا التدريب ضمن مشروع "كوزمو "(COSMO) الممول من الاتحاد الأوروبي.

رعي الاحتفال الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، وبإشراف وحضور الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، وبإشراف الدكتورة نهال لطفي منسق المشروع والتي قدمت عرضا تضمن انشطة المشروع منذ بدايته عام 2023 وحتي الآن.

ويستهدف البرنامج دمج الخبرة العلمية بمهارات ريادة الأعمال لتمكين الشباب من إطلاق مشاريعهم الخاصة.

وبدأت بعض المشاركات في إنجاز مشروعات صغيرة في هذا المجال وأحضرن خلال الاحتفال نماذج وعينات من منتجاتهن.

وتؤكد هذه الخطوة، دور جامعة قناة السويس في دعم الابتكار وربط البحث العلمي بسوق العمل لتأهيل جيل جديد من المصنعين ورواد الأعمال.