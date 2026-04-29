زيلينسكي: أوكرانيا تعتزم تصدير فائض أسلحتها للخارج

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الثلاثاء، أن بلاده تستعد لتصدير الأسلحة إلى الخارج، في ظل إنتاج يفوق احتياجات قواتها المسلحة.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي: "في بعض مجالات الإنتاج لدينا حالياً فائض يصل إلى 50% من القدرة الإنتاجية".

وأضاف أن "تصدير الأسلحة الأوكرانية سيصبح واقعا، لكن الجيش الأوكراني سيبقى دائماً له الأولوية في الحصول على ما يحتاجه، بينما يذهب الفائض إلى التصدير".

وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا تعمل بالفعل مع دول في الشرق الأوسط وأوروبا والقوقاز ضمن صيغة تعاون خاصة تعرف باسم "صفقات الطائرات المسيرة".

كما لفت إلى أن "ثمة اقتراحا مطروحا أيضا على شركائنا الأمريكيين"، موضحا أن الاتفاقات المحتملة قد تشمل تصدير طائرات مسيرة وأنظمة دفاع وأنواع أخرى من الأسلحة، بما يسهم في تحسين الوضع المالي للبلاد.

وأكد أن شروط هذه الصفقات يجب أن تكون "مفيدة لأوكرانيا مع وجود رقابة واضحة، وأن تُستخدم العائدات لتعزيز دفاعاتها".

وتشهد أوكرانيا توسعا كبيرا في إنتاج الأسلحة منذ بدء الحرب الروسية واسعة النطاق قبل أكثر من أربع سنوات.