شهد قصر ثقافة أسيوط احتفالية ثقافية وفنية نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، تحت عنوان «سيناء أرض السلام»، وذلك بمناسبة الذكرى الـ44 لتحرير سيناء.



حضر الاحتفالية العقيد محمد شعراوي، المستشار العسكري لمحافظة أسيوط، وجمال عبد الناصر، مدير عام إقليم وسط الصعيد الثقافي، وخالد خليل، مدير فرع ثقافة أسيوط، إلى جانب عدد من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة.



وفي كلمته، أشاد المستشار العسكري ببطولات القوات المسلحة والتضحيات التي قدمها رجالها لاستعادة أرض سيناء الغالية، منوهًا إلى دور الثقافة المصرية في ترسيخ قيم الانتماء لدى مختلف فئات المجتمع، من خلال تقديم محتوى ثقافي وفني يعبر عن تاريخ مصر المجيد وحاضرها المشرق.



ومن جانبه، وجّه مدير عام إقليم وسط الصعيد الثقافي التحية للحضور، مؤكدًا عظمة هذه المناسبة التي تحييها الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال فعاليات متنوعة بمختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن تحرير سيناء سيظل رمزًا للإرادة المصرية.

- أغانٍ وطنية وأمسية شعرية تستحضر روح النصر

وتضمنت الاحتفالية عرضًا فنيًا لفرقة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني، قدمت خلاله باقة من الأغاني الوطنية، منها «مصر اليوم في عيد»، و«أم البطل»، و«مصر التي في خاطري»، و«عدى النهار»، وغيرها، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وتواصلت فعاليات الاحتفالية، التي قدمها الشاعر رأفت عزمي، مع أمسية شعرية بعنوان «سيناء في القلب»، شارك فيها الشاعران وليد حشمت ورأفت عزمي، وقدما خلالها مجموعة من القصائد الوطنية التي استحضرت أمجاد النصر وروح الكفاح.

- فنون شعبية تُختتم بها الاحتفالية

ونُفذت الفعاليات بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة أسيوط، ومن خلال قصر ثقافة أسيوط، واختُتمت بعرض فني لفرقة أسيوط للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمود يحيى، حيث قدمت الفرقة مجموعة من التابلوهات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور، التي نالت إعجاب الحضور.