اردوغان يقترح على ترامب تشكيل مجموعة عمل بشأن منظومة إس -400

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اقترح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في اتصال هاتفي مع نظيره الامريكي دونالد ترامب تشكيل مجموعة عمل بشأن منظومة الدفاع الجوي الصاروخية إس - 400 الروسية.

صرح بذلك فخر الدين التون مدير الاتصالات بمكتب اردوغان في صفحته على موقع تويتر اليوم الأربعاء.

وأضاف التون أن الاتصال الهاتفي تطرق إلى القضايا الثنائية والإقليمية.

وتابع أن الرئيسين اتفقا على اللقاء على هامش قمة العشرين التي سوف تعقد يومي 28و29 الشهر المقبل في اليابان.

يذكر أن اردوغان قد أكد مرارا عدم تراجع بلاده عن شراء منظومة إس -400.

من جانبها، اعترضت الولايات المتحدة على قيام تركيا بشراء منظومة إس - 400 وهددت بطرد أنقرة من برنامج طائرات إف -35 الأمريكية حال المضي قدما في شراء المنظومة.

وتقول الولايات المتحدة، العضو في حلف شمال الإطلسي (ناتو)، إن المنظومة الصاروخية تشكل خطرا على الحلف الذي تنتمي إليه تركيا.