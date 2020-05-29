تراجع قوي في إيرادات تجارة التجزئة بألمانيا خلال أبريل

تراجعت إيرادات تجارة التجزئة في ألمانيا بقوة خلال شهر أبريل الماضي بسبب إغلاق المتاجر على خلفية احتواء جائحة كورونا.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن بغرب ألمانيا اليوم الجمعة، استنادا إلى بيانات مؤقتة، أن إيرادات تجارة التجزئة تراجعت في أبريل الماضي بعد احتساب متغيرات الأسعار، بنسبة 5ر6% على أساس سنوي، وبنسبة نحو 5% مقارنة بالشهر السابق عليه، وهو أقوى تراجع على أساس المقارنة الشهرية يتم تسجيله منذ ينايرعام 2007.

ورغم ارتفاع إيرادات تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بنسبة 2ر6%، تراجعت إيرادات تجارة التجزئة، باستثناء المواد الغذائية، بنسبة 5ر14%.، وهو أكبر تراجع يتم تسجيله منذ بدء الإحصاء عام 1994.

وسجلت قطاعات النسيج والملابس والأحذية والمنتجات الجلدية، أكبر تراجع في الإيرادات، بنسبة زادت عن 70%.

وكان الرابح الكبير في أزمة كورونا مؤخرا التجارة عبر الإنترنت والنظم الإلكترونية، حيث زادت إيرادتها في أبريل الماضي بنسبة 24% على أساس سنوي. وتزايد الإقبال على الشراء عبر الإنترنت بسبب إغلاق العديد من المتاجر حتى نهاية أبريل، وخوف الكثير من المستهلكين من انتقال العدوى.