عاكف المغربى: 60 مليار دولار حصيلة التدفقات الأجنبية لدى بنك مصر منذ التعويم

قال عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر ــ ثانى بنك حكومى ــ إن مصرفه نجح فى جذب تدفقات دولارية منذ قرار تحرير سعر الصرف بقيمة 60 مليار دولار.

اضاف المغربى لـ«مال واعمال ــ الشروق» ان بنك مصر يقوم بتوجيه حصيلة هذه التدفقات لتمويل عمليات التجارة الخارجية والعمليات الاستيرادية بغرض توفير جميع السلع للعملاء.

ويعد بنك مصر من أكبر البنوك الوطنية الرائدة فى تمويل جميع المشروعات بمختلف القطاعات، فقد ارتفع حجم محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة المباشرة وغير المباشرة بنوعيها النمطى والإسلامى لنحو 179.3 مليار جنيه (منها نحو 133.2 مليار جنيه مباشر) فى 6/2020 مقابل 155.2 مليار جنيه فى 6/2019 بزيادة بنحو 24.1 مليار جنيه بمعدل نمو 15.5%.

وقد استطاع بنك مصر خلال الفترة من 01/07/2019 حتى 30/06/2020 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة فى (9) عمليات تمويلية، بإجمالى حجم تمويل يصل إلى 81.33 مليار جنيه، وذلك فى العديد من القطاعات مثل (الاستثمار العقارى، المقاولات، البترول والغاز، مواد البناء والخدمات المالية).

وبلغت قيمة ضمان التغطية لبنك مصر فى تلك العمليات 32 مليار جنيه تقريبًا، وذلك بالإضافة إلى ترتيب وتمويل والمشاركة فى تمويلات متوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية بإجمالى حجم تمويل يصل إلى 6.2 مليار جنيه مصرى وذلك فى قطاعات (المقاولات، البترول والغاز) وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر فى تلك العمليات 1.6 مليار جنيه تقريبا.