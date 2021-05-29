رئيس السياحة والمصايف بالإسكندرية: نسبة الإشغال ببعض الشواطئ وصلت للحد الأقصى

قال رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية اللواء جمال رشاد، إن الشواطئ تميزت اليوم السبت، بالهدوء النسب، كما أن نسبة الإشغال تراوحت ما بين 50٪ إلى 75٪، ووصلت للحد الأقصى المسموح في شاطئ المندرة المجاني، وميامي العام وجليم.

وشدد على المستأجرين الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية وتوفير المواد المطهرة والكمامات.

وأضاف رشاد، في بيان اليوم السبت، أنه تم رصد مخالفات في شاطئ سيدي بشر، وفاميلي بيتش والروضة الخضراء، إذ تم التحفظ على 6 شيشة وتم مصادرتهم على الفور.

وتابع رشاد، أعمال تجديدات في عدد من الشواطئ ،إذ تم دهان دورات مياه شاطئ العصافرة المميز، وتركيب موتور لرفع المياه بالحمامات بشاطئ جليم، وتنظيف وغربلة الرمال ري شاطئ العجمي والأنفوشي.

وأشار إلى فتح باب التسجيل لرواد الشاطئ لطلب لقاح فيروس كورونا المستجد، والذي لقي إقبالا كثيفا تزامنا مع التوعية التي تجري على الشاطئ يوميًا، بالتزامن مع برامج ترفيهة للأطفال وتوزيع الهدايا و تنظيم مسابقات على عدد كبير من الشواطئ.

وأوضح إنه تم التنبيه علي منافذ البيع بالشواطئ باستخدام أدوات أحادية الاستعمال عند تقديم المشروبات أو الأطعمة.

ويذكر أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدرت قرارًا بإعادة فتح الشواطئ والحدائق والمتنزهات، وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.