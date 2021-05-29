أعلن المجلس الأعلى للثقافة، عقد اجتماعه السنوى الـ65 يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، للتصويت على اختيار الفائزين بجوائز الدولة "النيل، التقديرية، التفوق"، واعتماد الفائزين بجائزة الدولة التشجيعية، وذلك بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وذكر المجلس - في بيان اليوم السبت - أنه يتنافس على جائزة النيل، فى فرع الآداب الكاتب المسرحى محمد سلماوي، والمترجم محمد عناني، وفى فرع الفنون، يتنافس الموسيقار عمر خيرت، والفنان التشكيلى مصطفى عبد المعطي، وتضم قائمة المرشحين فى فرع العلوم الإجتماعية، كلاً من على الدين هلال، وعبد الرءوف الريدي.

وفى فرع الجائزة للمبدعين العرب، يتنافس المفكر اللبنانى رضوان السيد، والمفكر عبد الله يوسف الغنيم وزير التعليم الأسبق فى الكويت، على أن يتم اختيار فائز واحد فى كل مجال.

أما جائزة الدولة التقديرية، ففى فرع الآداب يتنافس على الجائزة الروائى محمد المنسى قنديل، وسلوى بكر، والشاعر محمد سليمان، والروائى مصطفى نصر، ومحمد أبو الفضل بدران، والشاعر شوقى حجاب، وسيتم اختيار 3 مرشحين للفوز بالجائزة، وفى فرع الفنون، يتنافس على الجائزة الموسيقى راجح داوود، والفنان التشكيلى عصمت داوستاشي، وأستاذ العمارة محمد توفيق عبد الجواد، وأحمد فؤاد درويش، وزينب محمد سالم، والسيناريست الراحل مصطفى محرم، الذى تم ترشيحه للجائزة قبل رحيله، وسوف يتم اختيار 3 من المرشحين للفوز بالجائزة.

وفى فرع العلوم الاجتماعية، يتنافس على الجائزة محمد عفيفى أستاذ التاريخ، وأحمد يوسف أحمد، ونبيل السيد إمبابي، وأحمد محمد عبد الخالق، والسيد السيد الحسيني، وإسماعيل شلبي، وسرية عبد الرازق صدقي، وعاشور أحمد صقر، وسيتم اختيار 4 مرشحين للفوز بالجائزة.

وفي جائزة التفوق، يتنافس في فرع الآداب القاصّ أحمد أبوخنيجر، ومحمد إبراهيم طه، وصلاح اللقاني، والروائى الراحل بهاء عبد المجيد، الذى تعد هذه آخر فرصه للحصول على الجائزة، بعد ترشيحه لها قبل رحيله، وسيتم اختيار مرشحين للفوز بالجائزة.

أما فى فرع الفنون، فيتنافس على الجائزة منى الصبان، وشريف محيى الدين، وجمال يقوت، وكريم غزالي، على أن يتم اختيار مرشحين للفوز بالجائزة.

وفى فرع العلوم الاجتماعية، يتنافس الكاتب الصحفى وائل لطفي، وعالية المهدى عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابقة، ومحمد سالمان طايع وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، وفطين فريد أستاذ التاريخ، وأحمد رجب رزق، ومحمد عبد المنعم شلبي، وسيتم اختيار ثلاثة أسماء للحصول على الجائزة.