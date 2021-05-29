دفعات المساعدات في فرنسا بسبب كورونا ترفع عجز الموازنة إلى 268 مليار دولار

قال وزير الموازنة أوليفييه دوسوبت لوكالة الأنباء الفرنسية "أ .ف . ب " اليوم السبت إن المساعدة المالية للشركات والعمال الفرنسيين لتجاوز أزمة كوفيد -19 ستزيد عجز ميزانية البلاد إلى حوالي 220 مليار يورو (268 مليار دولار) العام الجاري.

وذكر وزير المالية برونو لومير في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن العجز سيصل إلى أكثر من 9 % من الناتج الاقتصادي في عام 2021 حيث تخطط الحكومة للإعلان عن إنفاق إضافي قدره 15 مليار يورو في ميزانية محدثة الأسبوع المقبل لتجنب حافة الهاوية في الدعم. وتتوقع الحكومة تسجيل نمو بمعدل 5 % للعام الحالي.

ومن المقرر أن تنشر وزارة المالية الأربعاء المقبل عجز الموازنة للأشهر الأربعة الأولى من العام. وبلغ عجز الموازنة 1ر60 مليار يورو في نهاية مارس وبلغت 178 مليارا العام الماضي.

وخفضت وكالة الإحصاء الفرنسية تقديراتها للناتج الاقتصادي للربع الأول أمس الجمعة،وأوضحت أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو انزلق إلى الركود للمرة الثانية خلال الجائحة.