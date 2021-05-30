توخيل يُكمل تفوق الألمان في دوري الأبطال للعام الثالث على التوالي

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أكمل توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي، سلسلة تفوق المدربين الألمان في بطولة دوري أبطال أوروبا، للموسم الثالث على التوالي.

وتوج تشيلسي بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم بعد تفوقه على مانشستر سيتي بنتيجة 1 / 0 اليوم السبت على استاد "إل دراجاو" بمدينة بورتو البرتغالية.

بداية تفوق المدرسة الألمانية بدوري الأبطال كانت عند يورجن كلوب مع نادي ليفربول في الموسم قبل الماضي، بعدما حقق الفوز على توتنهام في المباراة النهائية بنتيجة 2 / 0.

وفي الموسم الثاني على التوالي (العام الماضي)، قاد هانز فليك فريق بايرن ميونخ للفوز باللقب على حساب باريس سان جيرمان بنتيجة 1 / 0.

قبل أن يُكمل توخيل تفوق مدربي ألمانيا للموسم الثالث على التوالي، ويهزم مانشستر سيتي 1 / 0 عن جدارة واستحقاق.