الخطيب يطالب بسرعة إنهاء إجراءات سفر قمصان إلى القاهرة

طالب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الجهاز الإداري بالفريق بسرعة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بسفر سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق الكرة، والمتواجد مع البعثة في قطر، إلى القاهرة، لحضور عزاء والدته التي وافتها المنية أمس.

وحصل الأهلي على موافقة اللجنة المنظمة لبطولة السوبر لخروج سامي قمصان من الفقاعة الطبية قبل الموعد المحدد للبعثة، وتم حجز تذكرة الطيران الخاص بعودته، ويتوجه في السادسة صباح اليوم من فندق الإقامة إلى مطار الدوحة، لاستقلال الطائرة المتجهة إلى القاهرة في التاسعة إلا الربع صباحا.

وتعود بعثة الأهلي إلى القاهرة عصر اليوم بعد الانتهاء من مباراة السوبر الإفريقي والتتويج باللقب للمرة السابعة في تاريخ النادي.