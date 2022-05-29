محافظ بني سويف: استلام 172 ألف طن قمح محلي بالصوامع والشون

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أنه تم استلام 4638 طنًا من القمح بصوامع وشون المحافظة، أمس السبت، ليصل إجمالي الكميات الموردة إلى 172 ألفًا و219 طناً، منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم، بنسبة 74.8 %"حتى الآن من المستهدف توريده هذا الموسم 230 ألف طن.

وأشار إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع.

وأكد انتظام سير أعمال التوريد بكل مواقع التخزين والاستلام على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي، الذي تعده مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بشأن سير العمل في منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية.

ويأتي ذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

وشدد المحافظ، على أهمية المتابعة الميدانية، لأعمال التوريد ولضمان جاهزية الشون لاستقبال الأقماح من المزارعين، وأن تقوم لجان الاستلام بالتحقق من جودة الاقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل جميع الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.

ونوه على تعليماته لأعضاء لجنة التوريد بسرعة صرف مستحقات الموردين، والتيسير على المزارعين والموردين بشأن استلام الأقماح الموردة المعبئة في جميع أنواع الأجولة "خيش وبلاستيك" على مستوى أماكن الاستلام والتوريد بالصوامع والشون.