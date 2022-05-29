يهدي الموسيقار راجح داوود مؤلفاته التي يقدمها مع أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، إلى المفكر الدكتور مصطفى الفقي، وذلك خلال الحفل المقام فى 8 مساء الأربعاء الموافق 1 يونيو المقبل، على المسرح الكبير.



يأتي ذلك بمشاركة العازفين محمود عبدالفتاح (عود)، شريف إسحاق (بيانو)، ماجد سرور (قانون)، هاني البدري (ناي)، سمير عزمي (غناء)، محمد العشري (باص جيتار)، حازم عبدالقادر (درامز)، هاني بدير (إيقاع)، صفاء عبدالرحمن (فلوت)، أميرة أحمد علي (فيولينة)، بستان مجدي (غناء)، راجح داوود (أورغن)، ومنها ترنيمة الصلاة الأخيرة، ابتهال، حوار، عصافير النيل، رسائل البحر، الرجل الثالث، باسكاليا، تقاسيم، وشوشة الورد، نصر السماء، أسلحة دمار شامل، هوانم جاردن سيتي، ورجل في زمن العولمة، بالإضافة إلى مهرج السيرك للأوركسترا التي يهديها إلى زوجته.