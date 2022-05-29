رئيس مركز ومدينة الحسنة يتفقد انتظام العمل والخدمات بقرية الجفجافة

قام رئيس مركز ومدينة الحسنة في وسط سيناء المحاسب سعد خليل بغدادى اليوم السبت، بجولة تفقدية للمرور على قرية الجفجافة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بها والاستعداد لامتحانات الثانوية الأزهرية والتى من المقرر انعقادها في الرابع من يونيو المقبل بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بالمتابعة المستمرة لتحقيق مصالح واحتياجات المواطنين.

وأوضح مجلس المدينة، في بيان صحفي، أن الجولة تضمنت المرور على الوحدة المحلية للوقوف على سير العمل بها والتأكد من انضباط جميع العاملين وانتظام العمل لتلبية مصالح الأهالى بالقرية والمرور على مجمع المعاهد الأزهرية.

ووجه رئيس المدينة بضرورة الاستعداد التام لتجهيز لجان امتحانات الثانوية الأزهرية برفع كفاءة المعاهد التى توجد بها لجان امتحانات وتوفير الإنارة المناسبة داخل وفى محيط اللجان وتوفير المياه اللازمة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة بشكل جيد لسلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية ومتابعة لجان الامتحانات عن قرب والتواجد بداخلها لتذليل أية عقبات تحدث والتأكد من توفير الأجواء المناسبة التى تعين الطلاب على تأدية امتحاناتهم بكل سهولة وأمان.

كما شملت الجولة المرور على مركز طب الأسرة بالقرية ولقاء عدد من أهاليها للتعرف على المشكلات التى تواجههم وعرض ومناقشة جميع المشاكل والوعد بوضع الحلول السريعة لها لتلبية احتياجاتهم.