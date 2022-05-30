 العثور على جثث 37 مدنيا في الكونغو بعد هجوم إرهابي من داعش - بوابة الشروق
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العثور على جثث 37 مدنيا في الكونغو بعد هجوم إرهابي من داعش

د ب أ
نشر في: الأحد 29 مايو 2022 - 11:56 م | آخر تحديث: الأحد 29 مايو 2022 - 11:56 م

لقي 37 مدنيا على الأقل حتفهم وتعرض آخرون للاختطاف خلال هجوم لمتمردين في إقليم بيني بشرقى جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما قال الجيش وإحدى منظمات المجتمع المدني اليوم الأحد .

قال كينوس كاتوهو، رئيس منظمة إحدى منظمات المجتمع المدني المحلية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مساء اليوم الأحد "لقد جمعنا 27 جثة أمس السبت وقمنا الآن بجمع 10 جثث أخرى".

وقال إن الضحايا قتلوا في منازلهم في قرية بيو مانياما بمناجل وذخيرة حية على أيدي مسلحين من جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة المتمردة.

وأكد المتحدث باسم الجيش الكونغولي في إقليم بيني الكابتن أنتوني موالوشي الهجوم وقال إن الجيش قتل سبعة من مقاتلي القوات الديمقراطية المتحالفة ردا على الهجوم.

وتقدم القوات الديمقراطية المتحالفة نفسها على أنها فرع من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الإرهابي في أفريقيا الوسطى. ووجهت اتهامات إليها بشن عدة هجمات في شرق الكونغو وأوغندا.

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