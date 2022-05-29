بوتين يؤكد لنظيره الصربي استمرار إمدادات الغاز الروسي دون انقطاع

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، استمرار إمداد صربيا بالغاز الروسي دون انقطاع.

وذكرت الرئاسة الروسية "الكرملين" - في بيان، اليوم الأحد - أن بوتين اتفق مع فوتشيتش على أن روسيا ستواصل شحنات الغاز الطبيعي دون انقطاع إلى شريكها في البلقان.

وأضاف البيان أنه تم التأكيد خلال الاتصال الهاتفي على نية بلديهما تعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية الصربية، مشيرا إلى أن الرئيسين الروسي والصربي بحثا أيضا تطورات الأوضاع في أوكرانيا وكوسوفو.

ومن جهة أخرى، قال السفير الروسي لدى لندن أندريه كيلين "إن سياسة وتصريحات الحكومة البريطانية تساعد في إطالة أمد النزاع الأوكراني وتعرقل إجراء المفاوضات بين موسكو وكييف"، واصفا موقف وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، التي أعلنت سابقا أن النزاع في أوكرانيا لن ينته قبل أن تغادر القوات الروسية أراضي هذه الدولة، بـ"العدواني للغاية".

وأشار إلى أن لندن تتجاهل في تصريحاتها بعض المسائل المهمة، مثل الآفاق الاقتصادية لأوكرانيا في حال استمرار النزاع، ومدى واقعية تقديم المساعدات الاقتصادية والعسكرية طويلة الأمد لأوكرانيا من قبل الدول الغربية، معتبرا أن سياسة كهذه لن تسمح بجعل مواقف روسيا أكثر مرونة.

ولفت كيلين إلى أن الجانب الأوكراني يقوم بفبركة المعلومات حول "ارتكاب جرائم حرب" من قبل الجنود الروس، وذلك للتخلي عن إجراء المفاوضات.