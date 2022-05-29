جامع: هدفنا أن يكون الاستثمار المشترك محور التكامل الاقتصادي مع الإمارات والأردن

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الشراكة بين مصر والإمارات والأردن تتضمن توفير فرص عمل متنوعة.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأحد، أنه تم تحديد قطاعات مهمة ضمن الشراكة مثل الأسمدة والبتروكيماويات والغزل والنسيج.



وأشارت إلى أن الأمر لا يقتصر على تعظيم التبادل التجاري وزيادة الصادرات لكن الهدف هو أن تكون الصناعة والاستثمار المشترك محور التكامل والتبادل الاقتصادي.



ولفتت إلى أن مصر لديها بنية تحتية قوية مؤهلة لهذا الاستثمار في الفترة المقبلة، لافتة إلى العمل على تبادل الخبرات بيم الدول الثلاث تجاريًا واقتصاديًّا.



ونوهت بأنه تم تشكيل لجنة ثلاثية تضم وزراء الصناعة من الدول الثلاث ينبثق عنها لجنة تنفيذية لمتابعة خطوات التكامل.



وشارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، في الاجتماع الثلاثي لإطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن الهاشمية، وذلك بمركز أدنوك للأعمال بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.



وقال مدبولي، إنّ توقيع وثيقة التعاون الثلاثي يمثل تجسيدا واقعيا، وتنفيذا عمليا لهدف مهم ومحوري لنا جميعا، وهو السعي لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، موضحا أن هذا الهدف هو الذي كان حاضرًا وبقوة في أذهان الآباء المؤسسين لجامعة الدول العربية منذ أربعينات القرن الماضي، حيث نصت المادة ٢ فقرة أ من ميثاق الجامعة على أن من أغراضها أن تتعاون الدول المشترِكةِ فيها تعاوناً وثيقاً في الشؤون الاقتصادية والمالية، بما في ذلك التبادل التجاري، وأمور الزراعة والصناعة.